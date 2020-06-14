Минск, 14 июня 2020, 22:21 — REGNUM В Минске в одном из жилых домов взорвался бытовой газ. Об этом сообщает МЧС Белоруссии на странице в соцсети Twitter.
ЧП произошло 14 июня на улице Кольцова, 23. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали три человека.
«В Минске, на улице Кольцова, 23, открытым пламенем горит квартира на первом этаже… Пожару предшествовала вспышка бытового газа», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники специальных служб.
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