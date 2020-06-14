Шираз, Иран, , 22:24 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано сейсмологами на юге Ирана. Об этом 14 июня сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземный толчок был зафиксирован в 18:06 по всемирному координированному времени (21:06 мск). Эпицентр находился в провинции Фарс в 224 км к юго-востоку от города города Шираз, крупнейшего города провинции, где проживает около 1 млн 250 тыс. человек.

Очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов на территории Турции. Инцидент произошел в порядка 50 км от города Бингель, население которого насчитывает свыше 80 тыс. человек. В результате подземных толчков по меньшей мере пострадали 11 человек, один человек погиб.

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