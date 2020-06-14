Анкара, , 22:08 — REGNUM В результате землетрясения магнитудой 5,7 в турецкой провинции Бингёль по меньшей мере погиб один человек. Об этом 14 июня сообщили в администрации провинции.

Отмечается, что в результате обрушения сторожевой вышки два сотрудника жандармерии получили ранения и один правоохранитель погиб, оказавшись под ее завалами.

«К сожалению, нашего сотрудника, который оказался под завалами, спасти не удалось», ― говорится в сообщении.

Также в администрации провинции сообщили, что в результате землетрясения в нескольких деревнях произошли обрушения жилых домов, пострадали по меньшей мере девять человек.

Для ликвидации последствий землетрясения управление по чрезвычайным ситуациям Турции направило в зону бедствия 550 палаток.

Напомним, ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал на территории Турции землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Инцидент произошел в порядка 50 км от города Бингель, население которого насчитывает свыше 80 тыс. человек.

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