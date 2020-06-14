Беляевка, , 21:31 — REGNUM В Одесской области Украины в результате взрыва гранаты РГД-5 в одном из жилых частных домов пострадали пять человек. Об этом 14 июня сообщили пресс-службе областного управления Национальной полиции.

Отмечается, что взрыв произошел в селе Дачное Беляевского района области. По предварительным данным, трое местных жителей в возрасте от 23 до 29 лет принесли к одному из них домой взрывное устройство, найденное на местном карьере гранат и начали его разбирать.

«Во время манипуляций с одним из устройств произошел взрыв. Мужчины и две женщины, 1994 и 1949 года рождения, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей. Им оказывается медицинская помощь», ― говорится в сообщении.

По данному факту правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Беляевском районе Одесской области в результате взрыва снаряда погиб местный житель.

Читайте ранее в этом сюжете: В Одесской области взрывом снаряда убит местный житель