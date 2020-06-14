Сургутский район, Югра, , 19:54 — REGNUM В Югре, в посёлке Белый Яр Сургутского района пожар уничтожил дом на 12 квартир, 50 человек остались без жилья. Об этом сообщает администрация муниципалитета и пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО.

Сигнал о возгорании в доме по ул. Маяковского в посёлке Белый Яр поступил утром 14 июня. В ликвидации огня участвовали 30 пожарных с применением 10 единиц техники. Раненых и травмированных нет. Причина возгорания устанавливается.

По информации районной администрации, сгоревший дом был признан аварийным ещё в 2019 году. Оставшимся без крыши над головой людям предоставят жильё в маневренном фонде. Каждый, кто был прописан в доме, получит компенсацию 10 тыс. рублей, семьям выдадут позже ещё по 25 тыс. рублей. Погорельцам оказывается посильная помощь вещами первой необходимости, уверяют в муниципалитете.