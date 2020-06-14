Курган, , 19:15 — REGNUM В Кургане вынесен приговор участникам организованной группы, которая занималась вовлечением в занятие проституцией, мошенничеством, незаконным оборотом наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, что до июня 2016 года курганец 1981 года рождения организовал фирму по оказанию интимных услуг, вовлёк в занятие проституцией нескольких женщин, в том числе и несовершеннолетних девушек.

В отношении женщин, желающих вырваться из борделя, сутенёр применял насилие и угрозы. К работе противозаконной фирмы были привлечены водители и администратор. Деятельность борделя была пресечена в феврале 2019 года.

Кроме того, сутенёр путём обмана похитил у девушек более миллиона рублей. Также доказана его причастность к сбыту наркотических веществ.

Суд признал группу из девяти жителей Зауралья виновными по различным статьям уголовного кодекса. Организатору борделя назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строго режима, восьми другим участникам — условные сроки от года до двух лет.