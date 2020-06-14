Санкт-Петербург, , 18:52 — REGNUM По факту происшествия с двумя самолётами в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге проводится проверка. Об этом 14 июня сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«Следствием будут устанавливаться (в ходе проверки) обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие данному происшествию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.

Как передавало ИА REGNUM, 14 июня в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге столкнулись два пассажирских самолёта — рейсы «Санкт-Петербург — Иркутск» и «Санкт-Петербург — Калининград». Столкновение воздушных судов произошло по касательной, никто из пассажиров не пострадал.

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