Атланта, США, , 17:52 — REGNUM В американском штате Джорджия неизвестные открыли стрельбу по людям. Об этом сообщил 14 июня телеканал Fox News.

По данным журналистов, инцидент произошел в субботу, 13 июня, в городе Атланта, где в этот момент проходили протесты в связи со смертью афроамериканца.

Отмечается, что в результате инцидента погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая афроамериканец Джордж Флойд скончался в городе Миннеаполисе в результате жестокого обращения со стороны сотрудника полиции в ходе задержания. Массовые протесты по всей стране, переросшие в беспорядки, вызвал именно этот инцидент.

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