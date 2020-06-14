Пенза, , 17:00 — REGNUM Транспортная прокуратура проводит проверку в связи с гибелью подростка на железнодорожной станции в городе Пенза. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Трагедия произошла 13 июня на железнодорожной станции Пенза-3. Школьник 14-ти лет забрался на грузовой вагон, стоявший на 16-м пути и получил смертельную травму электротоком.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины ЧП. По итогам прокурорской проверки будет решён вопрос о необходимых мерах реагирования. Проведение проверки находится на контроле прокуратуры региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 14-летней школьнице, получившей поражение электротоком при попытке сделать селфи на крыше вагона поезда в Магнитогорске.

Читайте ранее в этом сюжете: Школьницу ударило током при попытке сделать селфи на крыше вагона