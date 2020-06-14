Боровск, Калужская область, 14 июня 2020, 19:28 — REGNUM В Калужской области 13 июня при ловле рыбы в водоеме вблизи деревни Пинашино Боровского района 29-летний житель Москвы зацепился удилищем за линию электропередач. Мужчина скончался от поражения электрическим током, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия
Место происшествия
Kaluga.sledcom.ru

По данному факту следственными органами проводится мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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