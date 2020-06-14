Каир, , 16:36 — REGNUM Трое обвиняемых по делу о покушении на сотрудников полиции были приговорены к смертной казни судом в Египте. Об этом 14 июня сообщает издание «Аль-Ватан».

Уголовный суд города Каира приговорил к смертной казни троих обвиняемых по делу о покушении на сотрудников полиции, в том числе на главу управления безопасности города Александрии. Ещё восемь человек были приговорены к пожизненному заключению. Всего по делу проходит 11 человек, из них задержаны только трое, остальные разыскиваются.

Нападение на кортеж генерала полиции, главы управления безопасности Александрии Мустафы ан-Нимра произошло 24 марта 2018 года на востоке Северной столицы Египта. На пути следования кортежа было подорвано самодельное взрывное устройство. Никто из находившихся в автомобиле генерала не пострадал.

Жертвами атаки стали двое сотрудников полиции, ещё пятеро получили ранения. Позднее было установлено, что организаторами нападения на кортеж стала ячейка террористов исламистской радикальной организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сотрудникам службы безопасности удалось ликвидировать шестерых причастных к этой атаке боевиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о казни по приговору суда боевика, участвовавшего в нападении на коптскую церковь в 2017 году.

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