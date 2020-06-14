Манила, , 16:15 — REGNUM Два человека погибли, ещё двое получили ранения в результате нападения террористов на полицейский участок на юге Филиппин. Об этом 14 июня сообщает агентство «Синьхуа».

Нападение на полицейский участок произошло около 18:30 по местному времени 13 июня в городке Паранг в провинции Сулу. Один полицейский погиб на месте, второй скончался по дороге в больницу.

Предполагается, что вооружённые боевики, атаковавшие полицейский участок, являются участниками террористической группировки «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Боевики экстремистской группировки «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действуют в основном на юге Филиппин в бедных островных провинциях Сулу и Басилан.

Ранее ИА REGNUM сообщало об освобождении захваченных террористами на Филиппинах двух граждан Великобритании.

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