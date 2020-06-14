Санкт-Петербург, , 16:28 — REGNUM Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия в аэропорту «Пулково», где при выполнении манёвров на полосе столкнулись пассажирские самолеты Boeing 737−800 и Airbus 320. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Аэропорт «Пулково» Николай Тасоев © ИА Красная Весна

Отмечается, что прокуратура по факту инцидента с двумя лайнерами, на боту которых в общей сложности находились 94 пассажира, проводит проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов.

По данным ведомства, столкновение самолетов произошло в 12:50 (мск), незамедлительно на место выехал Санкт-Петербургский транспортный прокурор.

«По предварительным данным, при рулении Boeing 737−800 зацепил крылом хвостовую часть Airbus 320. Высадка всех пассажиров произведена в штатном режиме, пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов не допущено. Отправляющим бортам готовится замена», ― уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолёты рейсов «Санкт-Петербург — Иркутск» и «Санкт-Петербург — Калининград» с пассажирами на борту столкнулись во время манёвров на полосе. Удар произошел по касательной и никто из пассажиров не пострадал. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

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