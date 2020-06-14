Катманду, , 15:43 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли, ещё один числится пропавшим без вести в результате схода оползня на западе Непала. Об этом 14 июня сообщает агентство «Синьхуа».

Оползень, вызванный проливными дождями, полностью разрушил и засыпал два жилых дома. Трое погибших были найдены при разборе завалов 13 июня, тела ещё пятерых погибших нашли 14 июля. Предполагается, что под завалами может оказаться ещё один человек.

Поисково-спасательную операцию на месте происшествия продолжают сотрудники полиции совместно с сотрудниками экстренных служб. В настоящее время дожди на западе страны прекратились, никаких помех для спасательной операции нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате схода оползней в центральном Китае погибли шесть человек, ещё один числится пропавшим без вести.

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