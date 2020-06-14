Бамако, , 15:23 — REGNUM Два члена миротворческой миссии Организации Объединённых наций погибли в результате нападения на северо-востоке Мали. Об этом 14 июня сказано в заявлении миссии.

По данным ООН, конвой миротворческой миссии подвергся вооружённой атаке в районе деревни Таркинт, расположенной на северо-востоке от города Гао. Ни одна из террористических организаций до данного момента не взяла на себя ответственность за нападение на миссию.

Спецпредставитель генерального секретаря ООН в Мали и глава миротворческой миссии в Мали MINUSMA Махамат Салех Аннадиф осудил это нападение.

Стоит отметить, что многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) является одной из самых опасных в мире. В настоящее время численность миссии превышает 15 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух миротворцев ООН из Чада в результате нападения на севере Мали.

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