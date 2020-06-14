Салехард, , 15:20 — REGNUM На кладбище в ямальском посёлке Пангоды 14 июня были замечены два медведя. Видеозапись размещена в аккаунте svodka89 в Instagram.

Screenshot Www.instagram.com/svodka89

По сообщению агентства «Ноябрьск 24», единая дежурно-диспетчерская служба сообщает о появлении косолапого на автостоянке в 40 километрах от поселка Правохеттинский. Также медведь замечен возле администрации этого посёлка.

Меж тем в комментариях svodka89 ямальцы сообщают о медведе, который выходит к людям на автостоянке в Тарко-Сале.