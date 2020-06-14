Сочи, Краснодарский край, , 14:46 — REGNUM Спасатели едва не утонули, пытаясь спасти заплывшего слишком далеко профессионального пловца на городском пляже в Сочи. Видео происшествия было выложено 14 июня на канале Live Kuban.

Инцидент произошёл на пляже Ривьера. Один из мужчин заплыл слишком далеко от берега и вызвал беспокойство у других отдыхающих на пляже. Люди позвали спасателей и те попытались на лодке подплыть к мужчине, но забраться в лодку им не удалось, они перевернули её рядом с берегом.

Пока спасатели возились с лодкой и выбирались из воды, мужчина, оказавшийся профессиональным пловцом, успел доплыть до берега, что вызвало у спасателей агрессию. Один из них схватил весло и стал гоняться по пляжу за пловцом, но его успокоили отдыхающие.

Очевидцы происшествия высказали предположение, что в спасатели стали набирать просто «людей с улицы», без всяких профессиональных навыков и спецподготовки. Отдыхающих в Сочи настоятельно предупреждают соблюдать правила безопасности во время купания в море и не заплывать далеко от берега.

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