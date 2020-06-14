Париж, , 14:28 — REGNUM Под стражу в соответствии с решением суда были помещены 21 из 26 задержанных участников акции протеста против расизма во Франции. Об этом 14 июня сообщает телеканал BFM.

Акция протеста против расизма и полицейского насилия состоялась в Париже 13 июня. Полицией были задержаны 26 участников акции, провоцировавших нападение на сотрудников полиции.

Уточняется, что 12 арестованных являются членами праворадикальной организации Generation Identitaire. Они растянули на фасаде одного из зданий огромный транспарант с хештегом «жизни белых имеют значение», как противопоставление известному лозунгу «жизни чернокожих имеют значение» (Black Lives Matter), под которым проходят акыии протеста против расизма во всём мире.

Также ряд участников акции был задержан за столкновения с полицией, начавшиеся из-за запрета пройти маршем от площади Республики до здания оперы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании 26 участников акции протеста против расизма и произвола полиции, которая прошла в городе Париже. Всего в акции приняли участие около десяти тысяч человек.

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