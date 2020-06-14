Красносулинский район, Ростовская область, , 14:08 — REGNUM В Ростовской области в массовом ДТП на трассе М-4 «Дон» пострадали женщина с 12-летним ребёнком. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 14 июня.

Авария произошла утром 14 июня в Красносулинском районе. По предварительным данным, водитель BMW M3 из-за отказа тормозов пытался уйти от столкновения с впереди идущим грузовиком, однако столкнулся с двумя иномарками — Toyota Camry и Mazda 6.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии пострадали женщина 1970 года рождения и 12-летний мальчик. Инспекторы дорожной полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.