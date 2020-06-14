Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Два пассажирских самолёта столкнулись в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Об этом 14 июня сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Самолёты рейсов «Санкт-Петербург — Иркутск» и «Санкт-Петербург — Калининград» с пассажирами на борту столкнулись во время манёвров на полосе. Столкновение произошло по касательной.

В результате инцидента никто не пострадал. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме. Пассажиры будут отправлены в пункты назначения резервными бортами, самолёты пройдут техосмотр.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увольнении руководителя парковочных комплексов в «Пулково» почти через год после гибели охранника при пожаре на территории аэропорта.

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