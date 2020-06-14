Ханакин, Ирак, , 13:49 — REGNUM Как минимум семь человек погибли, пятеро пострадали в результате нападения боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на деревню, расположенную на востоке Ирана. Об этом 14 июня сообщает новостной портал Baghdadtoday.

Нападение террористов на деревню деревню Михас в окрестностях города Ханакин в провинции Дияла произошло утром 14 июня. В результате атаки боевиков погибли пять человек, в том числе сотрудники службы безопасности.

Министерство обороны Ирака намеревается усилить военное влияние на востоке страны в связи с участившимися атаками террористов в данном районе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о теракте, в результате которого погибли двое военнослужащих на востоке Ирака. Подрыв автомобиля с военными произошёл в городе Махмур, расположенном в 100 км к юго-востоку от Мосула.

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