Ростов-на-Дону, , 12:53 — REGNUM Обрушившийся на Ростова-на-Дону 13 июня ливень превратил улицы в реки и озёра. О разгуле стихии в социальных сетях сообщили жители областного центра.

«[Улица] Малиновского во время ливня превратилось в реку, в которой застряло несколько машин», — написал очевидец в паблике «Ростов Главный».

«Так выживали вчера после ливня жители СНТ «Садовод-Любитель». Всё из-за того, что на [улице] Малиновского и [проспекте] Стачки нет нормальных ливнёвок, и вся вода уходит в сады», — пожаловались горожане, сопроводив пост подтверждающими видеокадрами.

https://www.instagram.com/p/CBaNBCbCIKC/

«[Микрорайон] Левенцовка, проспект Жданова. После дождя собирается огромная лужа, которую надо обходить по грязи. Сегодня это не просто лужа, а озеро. Раньше хоть доски бросали, и по ним можно было пройти, а сегодня это не поможет, лужа по щиколотку. Кто строил Левенцовку, о людях не думали Во дворах проехать невозможно из-за припаркованных машин», — поделилась ростовчанка.

ИА REGNUM напоминает, что сильные дожди ежегодно подтапливают улицы и микрорайоны в Ростове-на-Дону. Власти признавали плохую работу ливневой канализации, обещали привести систему в порядок, однако до сих пор этого не произошло.

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