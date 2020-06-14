Ростов-на-Дону, , 12:43 — REGNUM Жители Ростова-на-Дону обнаружили большие маслянистые пятна на берегу реки Дон и обратились в экстренные службы. Как сообщили ИА REGNUM в городском управлении по делам ГО и ЧС, причин для беспокойства нет.

«Спасатели провели разведку и фотофиксацию. Угрозы распространения разлива нефтепродуктов обнаружено не было, возле берега присутствует радужная пленка в небольшом количестве», — уточнили в управлении.

Известно, что маслянистые пятна появились в районе лодочной станции, расположенной в черте Ленинского района областного центра. Здесь же присутствовал ярко выраженный запах солярки. При этом о причинах загрязнения реки Дон не сообщается.