Прага, , 11:51 — REGNUM Десять человек получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса с электричкой на железнодорожном переезде недалеко от столицы Чехии, города Праги. Об этом 14 июня сообщил журналистам представитель национального корпуса пожарных и спасателей Ярослав Габриэл.

Рейсовый автобус столкнулся с электричкой на железнодорожном переезде в районе города Бенешов, расположенного в 60 км южнее Праги. В обоих транспортных средствах находились 12 человек, из них десять пострадали.

Как минимум один пострадавший находится в тяжёлом состоянии. По предварительной информации, авария произошла из-за нарушения водителем автобуса правил дорожного движения. Сообщается, что водитель не принял во внимание запрещающий сигнал светофора на переезде и решил его пересечь, несмотря на приближающийся электропоезд. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины и ребёнка на железнодорожном переезде в Спасском районе Приморья.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приморье грузовой поезд сбил женщину с ребёнком