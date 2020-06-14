Киев, , 11:28 — REGNUM В результате непогоды без энергоснабжения остались 348 населённых пунктов на Украине. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В ночь с 13 на 14 июня из-за сильных порывов ветра и обильных осадков произошло срабатывание системы защиты линий электропередач в девяти областях Украины. Без энергоснабжения остались 348 населённых пунктов в Тернопольской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Запорожской, Закарпатской, Днепропетровской, Черновицкой и Кировоградской областях.

В настоящее время над восстановлением подачи электроэнергии работают бригады облэнгерго.

Кроме того, из-за непогоды произошло падение 32 деревьев, оказались подтоплены 49 жилых домов, 73 двора, 35 приусадебных участков, три подвала и повреждены кровли у 12 зданий. Пострадало покрытие автодорог общей протяжённостью около двух километров.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обесточивании 250 населённых пунктов из-за непогоды на Украине.

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