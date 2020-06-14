Токио, , 10:42 — REGNUM Двое рабочих пострадали в результате взрыва с последующим пожаром на заводе Honda Motor в Японии. Об этом 14 июня сообщает агентство Kyodo.

ЧП произошло около 09:00 (03:00 мск) на заводе, принадлежащем Honda Motor Co, расположенном в городе Судзука в префектуре Миэ. По предварительным данным, взрыв произошёл в районе распределительно-силового щита во время проверки его работы двумя сотрудниками.

Пострадавшие были госпитализированы с серьёзными ожогами головы и тела. Причина и обстоятельства инцидента уточняются, на предприятии начато расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП на заводе в Гонконге, где в результате обрушения конструкций пострадали десять человек.

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