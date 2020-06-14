Курган, , 10:13 — REGNUM В Кургане задержан 61-летний гражданин по подозрению кражи 80 порций мороженого на общую сумму восемь тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Курганской области.

В центре Кургана путём взлома замка было похищено содержимое уличного холодильника. Индивидуальный предприниматель, торговавший мороженым, обратился с заявлением в полицию. По горячим следам патрульно-постовая служба выявила похитителя 80 порций мороженого.

По словам задержанного пенсионера, холодное лакомство он похитил ради личного употребления. Отмечается, что пенсионер ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).