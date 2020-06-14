Красноярск, , 10:09 — REGNUM Мужчина и 14-летняя девочка-подросток пострадали в результате взрыва газового баллона в гаражах в Красноярске. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Информация о ЧП поступила в региональное ведомство в 02:23 мск. Прибывшие на место инцидента спасатели установили, что произошёл взрыв газового баллона, возгорания в результате взрыва не произошло.

Были повреждены несущие конструкции двух гаражных боксов. В результате ЧП пострадал мужчина и девочка 14 лет. В отношении родителей девочки начата проверка. Решается вопрос о привлечении их к ответственности за ненадлежащее воспитание ребёнка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека и троих пострадавших в результате взрыва ёмкости со сжиженым газом в Казани.

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