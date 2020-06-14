Донецк, 14 июня 2020, 10:12 — REGNUM За прошедшие сутки украинские силовики трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 79 боевых припасов, сообщили 14 июня в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.
Под обстрелами украинских силовиков оказались терминал международного аэропорта «Донецк» и населенный пункт Александровка.
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Обстрелы территории ДНР велись из миномета калибра 82 мм, БТР, БМП, зенитных установок, гранатометов РПГ, СПГ, стрелкового и снайперского оружия.
На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.
Напомним, за предыдущие сутки ВСУ шесть раз обстреляли Донецкую Народную Республику. По территории ДНР было выпущено 44 единицы боевых припасов.
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