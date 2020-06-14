Волгоград, , 09:36 — REGNUM В хуторе Песчанка Иловлинского района Волгоградской области при пожаре сгорели корма для сельскохозяйственных животных, сообщает 14 июня «Комсомольская правда. Волгоград» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

«В 11:08 часов на улице Ясеневая на открытой территории горело сено, 180 тонн», — говорится в сообщении ведомства.

На борьбу со стихией выдвинулись пожарные 38-й пожарной бригады. В результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, источником возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Под Волгоградом уже сгорало 180 тонн сена в декабре 2019 года. Тогда ценный корм не уберегли в хуторе Шебалино Октябрьского района и поселке Катричев Быковского района Волгоградской области.