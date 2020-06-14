Пекин, , 09:36 — REGNUM Штормовое предупреждение было объявлено в связи с приближением тропического шторма «Нури» к юго-востоку Китая. Об этом 14 июня сообщает Государственный метеорологический центр КНР.

Шторм вышел на сушу и обрушился на остров Хайлин в провинции Гуандун в 08:50 (03:50 мск). Скорость ветра в эпицентре шторма достигает 23 м/сек. По прогнозам синоптиков, шторм будет продвигаться на северо-запад со скоростью около 20−25 км/час, а во второй половине дня 14 июня ослабеет до тропической депрессии.

Китайская национальная обсерватория объявила штормовое предупреждение в Гонконге, Макао, провинции Гуандун и Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ряде районов на юго-западе Китая ожидаются сильные ливни, уровень осадков составит до 70 мм в сутки, а в ряде районов ожидается до 200 мм осадков.

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