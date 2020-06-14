Кишинёв, , 09:27 — REGNUM В селе Стурзень Рышанского района Молдавии от разряда молнии погиб чабан (пастух овец), сообщили 13 июня журналисты Бельцкого независимого портала со ссылкой на пресс-секретаря Рышканского инспектората полиции Инны Москалюк.

По информации источника молния ударила, когда пастух находился в загоне. Погибший был 1977 года рождения, о его гибели сообщил владелец загона.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня от удара молнии в Карпатах погиб львовский турист.