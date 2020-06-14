Гонконг, Китай, 14 июня 2020, 08:56 — REGNUM Десять человек пострадали в результате частичного обрушения конструкций на заводе по переработке химических отходов в Гонконге. Об этом 14 июня сообщает газета South China Morning Post.
ЧП произошло около 10:00 по местному времени на предприятии, расположенном на острове Цинъи. Пострадавшие были доставлены в больницу, состояние двоих из них медики оценивают как критическое.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники спасательных служб. Продолжается разбор упавших конструкций, идёт оценка ущерба и угроза экологической безопасности.
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