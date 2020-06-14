Ивано-Франковск, Украина, , 08:17 — REGNUM На вершине горы Грофа (горная вершина Карпат) утром 13 июня украинские спасатели обнаружили тело мужчины 1993 года рождения без признаков жизни, сообщили 13 июня в пресс-службе управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Накануне, 12 июня в 22:35 спасателям поступило сообщение о том, что во время восхождения двух туристов со Львова на гору Грофа в населенном пункте Осмолода (Рожнятовский район Ивано-Франковской области) началась гроза в результате которой они потеряли связь между собой и разошлись. Когда один из них прибыл на ранее оговоренное место, второго на месте не было.

Спасатели отправились на поиски пропавшего мужчины в 23:00 12 июня. Тело мужчины было обнаружено в 07:30 13 июня на вершине горы Грофа. В пресс-службе ГСЧС не назвали причину смерти мужчины.

О причине смерти написал местный спасатель Виктор Худяк. По словам Худяка, львовский турист погиб «вследствие прямого попадания молнии», в результате пренебрежения правилами безопасности в горах.

«Сегодня спасатели нашли тело погибшего с явными поражениями молнии, на расстоянии 10−15 м от вершины. Этой смерти могло не быть, ребята сами подвергли себя опасности», — заключил спасатель.

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