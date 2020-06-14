Курган, , 07:32 — REGNUM В Курганской области в День России 12 июня утонул подросток. Об этом сообщает администрация города Шумихи Курганской области.

Ребёнок погиб в карьере, расположенном в восточной части Шумихи. В официальной информации нет подробностей трагедии, но отмечается, что в жаркие дни В Курганской области многие люди потянулись к водоемам. И часто у воды оказываются дети и подростки без присмотра взрослых.

Напомним, 25 мая 2020 года в Шумихинском районе утонул 10-летний мальчик.