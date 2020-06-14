Луганск, , 07:52 — REGNUM Украинские силовики один раз за сутки нарушили режим перемирия, сообщили 14 июня в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Калиновку из населенного пункта Луганское. Обстрел был зафиксирован в 05:50 13 июня.

В ходе обстрела ВСУ выпустили двенадцать мин из миномета калибра 120 мм.

Информация о пострадавших и разрушениях в данный момент не поступала.

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Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки ВСУ подвергли обстрелам населенный пункт Логвиново. По населенному пункту было выпущено пять мин из миномета калибра 120 мм.