Атланта, США, , 07:01 — REGNUM Пожар начался в здании закусочной Wendy's в ходе массовых протестов в американском городе Атланта (штат Джорджия), передает телеканал ABC.

Отмечается, что загорелась именно та закусочная, где 12 июня был застрелен при задержании чернокожий Рейшард Брукс. Пожарные не могут добраться до места происшествия, так как протестующие заблокировали проезжую часть. Огонь также перекинулся и на растительность рядом со зданием. В настоящее время протестующие перекрыли ряд автомагистралей в центре города.

Напомним, протесты в Атланте начались после того, как полицейские ранили негра Рейшарда Брукса, находившегося пьяным у закусочной Wendy's. Подозреваемый от полученных ранений скончался в больнице. Из-за инцидента начальник городской полиции подал в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские в Атланте применили против демонстрантов слезоточивый газ. До этого протестующие перекрыли дорожную магистраль и начали бить стекла в закусочной Wendy's.

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