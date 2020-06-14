Вашингтон, , 06:54 — REGNUM Участники беспорядков в американском городе Нью-Орлеан снесли бюст политику, бизнесмену и рабовладельцу Джону Макдоно. Об этом передает телеканал Fox News.

Сообщается, что вандалы снесли бюст, протащили его по улицам Нью-Орлеана, а затем сбросили скульптуру в реку.

Также сообщается, что водитель грузовика был задержан.

Джон Макдоно родился в 1849 году, штат Джорджия, сын ирландского иммигранта. В 1889 году он был выбран на два года в горсовет, а затем мэром города Саванны в 1891 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Атланте полиция применила против протестующих слезоточивый газ