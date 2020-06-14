Нью-Дели, 14 июня 2020, 06:40 — REGNUM Обрушение известкового карьера в индийском штате Мадхъя-Прадеш стало причиной смерти шести рабочих, сообщает 14 июня индийское информационное агентство Asian News International.
Как стало известно, трагедия произошла 13 июня в районе Беохари. При обрушении погибли шестеро, еще четыре человека получили ранения. Всего, по данным полиции, добычей известняка в карьере занимались десять рабочих.
Сообщается, что семьям погибших будет выплачено по 400 тысяч рупий (364,9 тысяч рублей).
Причины обрушения будут установлены в ближайшее время.