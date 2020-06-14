Канберра, , 05:56 — REGNUM Полиция Австралии задержала двух женщин по подозрению в вандализме над статуей морехода-исследователя капитана Джеймса Куса, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что накануне неизвестные разрисовали спреем лицо на памятнике Куку в Гайд-парке в центральном районе Сиднея. Позднее были задержаны двое подозреваемых — две девушки возрастом за двадцать лет. У них при себе были обнаружены баллончики с краской. Задержанным отказали в выходе под залог, им готовятся предъявить обвинения в разрушении и порче государственного имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Лондоне произошли столкновения между полицией и защитниками памятников, среди которых преимущественно были участники правых движений. Манифестанты окружили памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю и памятник павшим солдатам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Лондоне на акции протеста арестованы более сотни человек