Атланта, США, , 05:43 — REGNUM Сотрудники полиции американского города Атланта (штат Джорджия) применили слезоточивый газ против протестующих, передает телеканал CNN.

По его данным, протесты в городе начались в связи со смертью чернокожего жителя Рийшарда Брукса, получившего ранение при задержании. В акции принимали участие несколько десятков человек, они перекрыли дорожную магистраль, а также били стекла в кафе, где полицейские задерживали Брукса. Для разгона протестующих был применен слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня президент США Дональд Трамп отверг призывы к жесткому подавлению беспорядков в стране.

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