Петропавловск-Камчатский, , 05:22 — REGNUM После крушения катера в Авачинской бухте Камчатского края открыто уголовное дело по факту нарушения правил движения морского транспорта. Об этом информирует Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Сообщается, что уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения морского транспорта.

Также уточняется, что катер отбуксируют в Петропавловск-Камчатский.

Как сообщало 14 июня ИА REGNUM, катер перевернулся вблизи берега Камчатки, о судьбе пассажиров пока ничего не известно.

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