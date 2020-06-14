Тайбэй, , 04:50 — REGNUM Вблизи береговой линии Тайваня возникло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом информирует Геологическая служба США.

Служба сообщает, что очаг землетрясения находился на глубине 49,7 км.

Также уточняется, что сейсмособытие возникло в 57 км от японского острова Йонагуни.

Как сообщало 11 июня ИА REGNUM, произошло сейсмособытие магнитудой 5,2 которое ощутили жители провинций Илань, Цзяи, Наньтоу, Хуалянь, а также в Тайбэе.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение зафиксировано у берегов Тайваня