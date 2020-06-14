Норильск, Красноярский край, 14 июня 2020, 04:30 — REGNUM Ветреная погода является основной проблемой для ликвидации последствий ЧС в Норильске. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает РИА Новости
Сообщается, что в районе сохранится высокая температура воздуха.
По его данным, существенных осадков в регионе не предвидится.
Как сообщало 13 июня ИА REGNUM, более 4 тысяч кубических метров нефтяной смеси было собрано за сутки на месте разлива топлива в Норильске.
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