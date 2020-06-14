Оттава, , 04:13 — REGNUM Нефтепровод, принадлежащий компании Trans Mountain в городе Абботсфорд в Канаде, был закрыт из-за разлива нефти, сообщает пресс-служба корпорации.

«Группы на месте происшествия на территории Trans Mountain взяли разлив под контроль, ведутся очистительные работы», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что все профильные органы власти в регионе уже уведомлены о происшествии. В настоящее время ведется расследование инцидента. При этом отмечается, что угрозы для жизни людей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня в Иркутской области обнаружили выброс органического вещества, которое попало в реку Ангару. По предварительной версии, прорвало дамбу, ограждающую иловые карты. Ведутся работы по ликвидации разлива.