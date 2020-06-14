Мехико, , 03:33 — REGNUM Силовики Мексики изъяли крупную партию наркотиков в городе Тихуана у границы с Соединенными Штатами, сообщает мексиканская налоговая служба.

«Сотрудники SAT изъяли 301 ящик с марихуаной весом 3 607 кг и 21 ящик с метамфетамином весом 565 кг», — сообщает ведомство.

Всего стоимость партии наркотических веществ оценивается в $3,5 млн. Таможенники смогли обнаружить груз благодаря использованию рентген-аппарата при досмотре. Других подробностей пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в Турции силовики арестовали 22 человек, обвиняемых в торговле наркотиками. У подозреваемых при задержании изъяли 81 кг марихуаны, 223 опиата и семь единиц огнестрельного оружия.

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