Токио, , 03:21 — REGNUM Метеорологическое агентство Японии предупредило жителей страны о сильных ливнях, которые обрушатся на японскую территорию 15 июня, передает телеканал NHK.

По его данным, ливни обрушатся на остров Хонсю. Ожидается, что за час может выпасть до 50 миллиметров осадков. Также синоптики предсказывают грозу и штормовой ветер. В связи с этим японцев предупредили о возможной опасности и попросили соблюдать необходимые меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня на территории Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.