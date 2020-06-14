Тольятти, Самарская область, , 03:19 — REGNUM Число инфицированных коронавирусом работников «АвтоВАЗа» увеличилось до 20. Об этом информирует профсоюз предприятия во «Вконтакте».

«Инфицированных сотрудников завода — 20», — содержится в тексте сообщения профсоюза.

Также сообщается, что на карантине пребывает 39 работника предприятия. Отмечается, что зараженные вирусом — люди предпенсионного возраста.

Как сообщало 14 июня ИА REGNUM, продажи автомобилей Lada в мае оказались выше на 65,7%, чем в апреле этого года.

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