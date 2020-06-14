Бразилиа, , 03:03 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Бразилии за минувшие сутки возросло на 21 704. Об этом информирует министерство здравоохранения страны.

Сообщается, что общее количество заражений за все время эпидемии в Бразилии составляет 850 514 человека. При этом количество выздоровевших пациентов, ранее инфицированных коронавирусом, составило 379 245.

Также сообщается, что общее число смертей от заболевания COVID-19 возросло до 42 270.

Как сообщало 13 июня ИА REGNUM, система здравоохранения Бразилии, в целом, справляется с нагрузкой в условиях эпидемии.

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