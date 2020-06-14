Сан-Антонио, США, , 02:47 — REGNUM Восемь человек пострадали в результате пьяной стрельбы у бара в Сан-Антонио, штат Техас. Полиция ищет подозреваемого, сообщает CNN.

Как пояснил начальник полиции Сан-Антонио Ульям Макманус, инцидент произошел вечером пятницы, 12 июня. Мужчина, которому было отказано во входе в местный бар по причине сильного алкогольного опьянения, вернулся к своей машине за винтовкой и открыл огонь по посетителям.

В результате стрельбы пострадали восемь человек: пять женщин и три мужчины.

В настоящее время правоохранители работают с записями камер наблюдения и опрашивают свидетелей, пытаясь установить личность скрывшегося с места преступления подозреваемого в стрельбе.